Skanska skal bygge den nye Skarvbergtunnelen

nyheter

Skanska Norge er tildelt oppdraget med å bygge den nye Skarvbergtunnelen på E69 til Nordkapp, skriver Statens vegvesen i en pressmelding.

Natt til onsdag vedtok Stortinget økt ramme for ny Skarvbergtunnel, en ramme på 918 millioner kroner, Radio Nordkapp.

Dermed kan byggearbeidet starte på seinvinteren.

Skanska leverte det laveste tilbudet, som var på 622 millioner kroner. Totalt fem firma konkurrerte om oppdraget da fristen gikk ut i august.

– Viktig for hele Finnmark

I juni vedtok Stortinget at det skal bygges ny tunnel på Europavei 69 med en ramme på 898 millioner kroner. Da anbudene kom inn viste det seg at rammen var for lav, skriver lokalradioen på sin hjemmeside.

Fem skal konkurrere om Skarvbergtunnelen Statens vegvesen har invitert fem entreprenører til å være med i konkurransen om å få bygge den nye Skarvbergtunnelen på E69 på veien til Nordkapp.

– Dette er et viktig prosjekt, ikke bare for Magerøya. Det er viktig for hele Finnmark. Nå er det formelle vedtaket på plass og arbeidet kan starte opp, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) til Radio Nordkapp, som samtidig lover at tunnelen åpner i 2021.