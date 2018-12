Dropper julekort og sender pengene til Røde kors

nyheter

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik bruker ikke julekort og avisannonser for å hilse til innbyggerne. I stedet støtter hun Finnmark Røde Kors sitt humanitære arbeid.

– Røde Kors vet mye om hvem som trenger hjelp nå i jula, både her og utenfor landets grenser. Det er et mye bedre tiltak enn at jeg bruker midler på å annonsere god jul og godt nyttår, opplyser Vassvik i en pressemelding.

Hun benytter også anledning til å hilse.

– Som fylkesordfører ønsker jeg ei god jul til alle, og håper 2019 blir et godt nytt år. Jeg tenker spesielt på våre ansatte, våre samarbeidspartnere og ikke minst kommunene i Finnmark.