Nå starter jakten på Vorlands etterfølger

Det melder Helse Nord i en pressemelding.

– Det har vært 15 fine år i en jobb jeg har trivdes, og fortsatt trives, i. Denne stillingen er utfordrende, og min etterfølger får en krevende og samtidig svært givende jobb. Du tviler aldri på nytten av arbeidet du utfører, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland (69).

Vorland har det siste året ytret at ønsket om å tre av som øverste leder for organisasjonen.

Styret i Helse Nord RHF har opprettet et underutvalg for å rekruttere ny administrerende direktør. Underutvalget består av:

• Renate Larsen, styreleder

• Svenn Are Jenssen, styremedlem

• Fredrik Sund, styremedlem

Styret vil også benytte et rekrutteringsfirma. Tilbudsforespørsel for oppdraget går ut over nyttår.

Men det kan gå mellom seks til tolv måneder før ny toppleder i Helse Nord RHF har sin første arbeidsdag.

– Lars Vorland har betydd mye for utviklingen av Helse Nord. Han har tatt meg godt imot som ny styreleder, og jeg setter pris på at vi fortsatt skal jobbe sammen framover. Styret er glad for at Lars har sagt seg villig til å være i stillingen inntil ny direktør er på plass. Det gjør at styret får nødvendig ro til å finne den rette kandidaten, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen