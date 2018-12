Håndverker må ut med 170.000 etter byggetabbe – hadde ikke fagbrev

nyheter

Bakgrunnen for saken er at Alta tingrett dømte håndverkerbedriften til å betale 60.000 kroner i erstatning, samt at de måtte dekke huseierens sakskostnader på 110.000 kroner.

I Hålogaland lagmannsrett la huseieren ned krav på 296.000 kroner for totalrenovering av et bad hun mener håndverkeren ikke har levert som avtalt. Håndverkeren på sin side krever at huseieren må betale for arbeidet – 85.000 kroner.

Bakgrunn

Høsten 2015 forespurte huseieren om pristilbud for rehabilitering av badet i sin enebolig. Hun aksepterte et tilbud på 111.000 kroner for tømrerarbeid og legging av flis. Et arbeid som ble avsluttet i månedsskiftet februar/mars 2016. Etter avsluttet arbeid reklamerte huseieren overfor håndverkeren vedrørende blant annet skader på noen fliser.

Huseieren hyret samtidig en takstmann, da h*n var «i tvil om tjenester er utført i tråd med gjeldende regelverk og byggeforskrifter». Huseieren nektet håndverkeren både å befare badet og foreta utbedring til takstmann hadde sett på badet.

Takstmannen fra Rambøll påpekte da flere mangler ved håndverkerens arbeid, både baderommet og utvendig kledning.

Saken ble så tatt for Alta tingrett, da håndverkeren krevde å få betalt en utestående faktura på 91 259 kroner med tillegg av forsinkelsesrenter og omkostninger. Huseieren krevde seg frifunnet samtidig som h*n reiste motsøksmål med krav om prisavslag/erstatning.

23. mars i år ble huseieren frifunnet. Håndverkerbedriften måtte ut med 60.000 kroner i erstatning, samt 110.000 kroner i saksomkostninger for huseieren.

Forkastet anken

Hålogaland lagmannsrett har forkastet anken. Dermed er dommen fra Alta tingrett gjeldene.

Når det gjelder muligheten til å rette opp feil, påpeker lagmannsretten at håndverkeren kan kreve å rette mangel «når det kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet.»

– Lagmannsretten mener at huseieren har særlig grunn til å motsette seg at håndverkeren foretar retting uten hensyn til hvilken rettingsmåte han benytter.

Det vises til at håndverkeren har, gjennom sin tidligere advokat, påberopt seg både fagbrev som tømrer og våtromssertifikat. Han har erkjent at han ikke har fagbrev. Videre at hans våtromssertifikat er utgått på grunn av manglende resertifisering.

– Lagmannsretten mener på denne bakgrunn at håndverkeren ikke har den nødvendige kompetanse for å foreta retting av manglene ved badet. Derimot mener lagmannsretten at håndverkeren må gis anledning til å rette utvendig kledning, heter det i dommen.

Når det gjelder prisavslag og erstatning mener lagmannsretten at huseieren har, etter håndverkertjenesteloven, krav på prisavslag/erstatning for å sette sitt bolighus i den stand det skulle ha etter avtalen. De påpeker samtidig at «dersom kostnadene blir urimelige i forhold til manglenes betydning for forbrukeren, skal prisavslaget svare til mangelens betydning.»

Og videre:

«[e]rstatningsansvaret kan nedsettes dersom det vil virke urimelig for tjenesteyteren ut fra størrelsen av tapet i forhold til det tap som vanligvis oppstår, og ut fra forholdene ellers.»

Konklusjonen er at det ikke er aktuelt å rive badet, slik huseieren ønsker, for å utbedre mindre skader.

– Dette innebærer at begge ankene forkastes, heter det.

Dommen er enstemmig.