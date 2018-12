– Har ikke lyttet til de mange innspillene

nyheter

Norsk Fosterhjemsforening er lite tilfreds med gårsdagens offentlige utredning (NOU). Hovedstyremedlem og regionansvarlig Tommy Hæggernæs fra Alta reagerer.

Var veldig spent

– Vi lokalt her i Finnmark var også veldig spent på hva utredningen ville bringe frem. Vi har sendt inn svært mange innspill til utvalget. Slik jeg ser det, er det lite som er med, sier Hæggernæs.

Han er samtidig ikke så overrasket over at innspillene falt på steingrunn.

– Kanskje ikke så rart når nteresseorganisasjonen Norsk Fosterhjemsforening, som ivaretar hele Fosterhjemmet, ikke engang fikk være med i utvalget!.

Trygge rammer

Fosterhjemsutvalgets rapport kom tirsdag. Den er døpt «Trygge rammer for fosterhjem».

– Denne bidrar neppe til tryggere rammer for fosterhjem og derfor heller ikke til økt rekruttering av fosterforeldre, mener styreleder Lene P. Våmartveit i en pressemelding-

Norsk Fosterhjemsforening har i mange år prøvd å få frem at et fosterhjem ikke er et vanlig hjem, men et hjem som skal gi spesialisert omsorg til barn med store sammensatte behov.

– Mange fosterbarn har en bagasje med belastninger og smerteuttrykk som fosterhjemmet må ha garantier for å få hjelp til å kunne håndtere gjennom trygge rammer, heter det.

Romantisering

De mener det foregår en romantisering av fosterhjemsomsorgen.

– Man underslår de særdeles store utfordringer som mange hjem står alene i. Når rammevilkårene som foreslås bygges på dette uriktige grunnsynet, bidrar det til tiltak som ikke treffer – og dermed økt utrygghet. For å skape trygghet trenger fosterhjem at man forstår deres hverdag, hevder foreningen.

De opplever at det er et legmannsperspektiv og ikke et fagperspektiv som er grunnlaget for utvalgets forslag til løsninger.

– Vi registrerer at man foreslår et konfliktløsningsorgan ved konflikter mellom barnevernstjeneste og fosterhjem, oppbygging av spisskompetansemiljø og mer forskning, men vi er nå på overtid med løsninger innen fosterhjemsomsorgen, og vi må se nøyere på hva dette konkret innebærer, heter det i pressemeldingen.

Utvalgets rapport skal nå på på høring.