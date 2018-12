Farlig kunnskaphull

nyheter

En undersøkelse viser at det finnes et kunnskapshull blant norske foreldre på dette området. 67 prosent av norske bilstolkjøpere mangler grunnleggende kunnskap om hvordan de skal sikre barna i bilen, viser en undersøkelsen gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk og forsikringsselskapet If.

Sitter de bakover reduseres risikoen for alvorlig skade og død med 90 prosent. Organisasjonen innser at det ikke alltid er like lett å gjøre det rette for stressede småbarnsforeldre:

– Å ha småbarn innebærer mange daglige kamper. Dét kan de fleste småbarnsforeldre kjenne seg igjen i. Derfor er det viktig å få fram at det er noen kamper det faktisk er verdt å ta. Fordi alle ønsker å sikre det kjæreste de har best mulig, sier Jonas Wærstad i Trygg Trafikk i en pressemelding.