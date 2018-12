Veidnes-terminal utsettes

nyheter

Det bekrefter energipolitisk talsmann Terje Halleland (Frp) overfor E24.

– Jeg skulle gjerne ha sett at vi fikk en avklaring for ilandføring fra Johan Castberg-feltet allerede nå, men nå er i alle fall alle mulighetene fortsatt åpne. Det er viktig at avgjørelsen tas på riktig grunnlag. Det pågår stor leteaktivitet i området, og eventuelle nye funn vil gjøre grunnlaget for en beslutning enklere, sier Halleland til nettstedet.

Det politiske kravet fra Finnmark har vært at oljen fra Johan Castberg-feltet skulle i land med rørledninger på Veidnes, men dette fant ikke Equinor lønnsomt. Terminalspørsmålet ble etter hvert skilt ut som et eget prosjekt, mens utviklingen av Johan Castberg gikk videre. Studiene av alternative omlastingsløsninger for olje er fortsatt i en tidlig fase.