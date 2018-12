– Ikke råd å gi skatterabatt

nyheter

Senterpartiets Jan Martin Rishaug peker på at Altaposten har misforstått posten om eiendomsskatt i partiets budsjettforslag.

– Altaposten skriver at vi vil kutte én million i eiendomsskatteinntektene, i praksis at vi vil lette byrden for den enkelte skatteyter. Det er dessverre ikke tilfelle sett ut fra innbyggerne i Altas lommebok. Men folk i Alta kan glede seg over alt det andre vi har klart å redde i budsjettet med hjelp av inntektsøkningen i eiendomsskatten, sier Rishaug og legger til:

– Vi øker inntektene fra eiendomsskatten. Millionen vi har lagt inn i budsjettet er eiendomsskatteinntekter fra objekt som har vært uregistrert, men som er oppdaget under retakseringen. I tillegg kommer nye bygg som det skal skattes for.

– Har Senterpartiet snudd i eiendomsskattespørsålet når dere nå godtar både økt skattesats for verker og bruk, samt hele inntektsøkningen som rådmannen har tatt med i sitt budsjettforslag?

– Rådmann Bjørn-Atle Hansen sa det veldig klart og forståelig i oppslaget om eiendomsskatt på Altapostens nettside lørdag; eiendomsskatteinntekene som en følge av retakseringen er helt nødvendig for å kunne drifte kommunen med det tjenestetilbudet han har lagt opp til i sitt budsjettforslag. Uten inntektene fra eiendomsskatten måtte Senterpartiet ha kuttet i skole, helse i vårt budsjett og andre helt sentrale tilbud. Nå klarer vi å sikre både nærskolene og andre viktige tilbud. Derfor tok vi kontakt med Altaposten for å fortelle at vi ikke har til hensikt å legge inn lettelser i eiendomsskatten denne gang. Vi er ærlig overfor innbyggerne. Prinsipielt ønsker vi å avvikle eiendomsskatten og vil etter 2019 med vårt budsjettforslag stå langt bedre rustet økonomisk. Da vil vi vurdere nebyggyging av eiendomsskatten.