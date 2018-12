Skulle koste 1,5 milliard, men nå er sluttprisen 2,6

nyheter

Formannskapsmedlemmer i Alta slo alarm like etter valget i 2011 om at nytt sykehus i Hammerfest ble planlagt i en størrelse som kunne få alvorlige konsekvenser for framtidig tilbud i Alta. Da ble det antydet en sluttsum på 1,3 til 1,5 milliarder kroner. Denne uka vedtok Finnmarkssykehuset et budsjett med bygging av nytt sykehus i Hammerfest. Nå er prisen beregnet innenfor en sikkerhet på 85 prosent å bli tett opp mot 2,6 milliarder kroner.

– Helse Nord setter et overskuddskrav til alle helseforetak for å spare til fremtidige investeringer. Finnmarkssykehuset HF har et krav om pluss 24 millioner kroner. Styret i Finnmarkssykehuset HF har satt et internt krav på 32 millioner for å håndtere fremtidige investeringer, bekrefter Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef i Finnmarkssykehuset.

– Tidenes helseløft i Finnmark – Pasienter og ansatte får en helt ny hverdag, skriver Eva Håheim Pedersen.

Ramme på 1,9 milliard

Det skjer til tross for at rammene for utbygging av Nye Hammerfest sykehus, ifølge Kivijervi, står fast på 1,9 milliarder kroner. For øvrig noe helseminister Bent Høie (H) syntes var så viktig at han selv tok turen til Hammerfest for å fortelle at regjeringen godkjenner finansieringen av Nye Hammerfest sykehus, og at prosjektet var tatt inn statsbudsjettet for 2019. Investeringene i helsebygg i Finnmark ble betegnet som tidenes helseløft av direktør i Finnmarkssykehuset Eva Håheim Pedersen.

Til tross for at inveseringsrammen er satt til 1,9 milliarder og Nye Hammerfest sykehus sannsynlig vil koste 2,6 milliarder, er det ingen tegn til at bremsene settes på i byggeprosessen. I stedet varsles det tiltak for å drifte helsetilbudene rimeligere enn i dag.

Hva blir prisen?

I årene fra 2011 ble det i flere oppslag i Altaposten påpekt at en prislapp på 1,5 millioner kroner for Nye Hammerfest sykehus, slik det ble presentert, var urealistisk lavt. Etter hvert innrømmet både ledelsen i Finnmarkssykehuset og Helse Nord at investeringen ville bli betydelig høyere. Nå har styret i Finnmarkssykethuset vedtatt en investeringsplan hvor det er avsatt nærmere 2,4 milliarder kroner fra 2019 til 2023 til Nye Hammerfest sykehus. Likevel slås det fast at investeringsrammen på 1,9 millioner kroner står ved lag.

– Er 2,326 milliard kroner den totale sluttprisen for Nye Hammerfest sykehus? Er det høyeste ramme for byggeprosjektet?

– Det er ingen endring i investeringsrammen for nye Hammerfest sykehus. I den langsiktige investeringsplanen til Helse Nord ligger nye Hammerfest sykehus inne med en investeringsramme på 1,95 milliarder i 2018-kr, dette er P(50). 2,326 milliarder er inkludert prisstigning. P(85) er 2,588 milliarder og tilsvarer investeringskostnaden som ligger inne i bærekraftsanalysen til Finnmarkssykehuset, forklarer økonomisjefen i Finnmarkssykehuset.

– Hva er P50 og P85?

– P(50) betyr at det er 50 prosent sannsynlig at prosjektkostnaden blir 2,326 (i 2024) milliarder. P(85) betyr en sum som er 85 prosent sannsynlig, opplyses det fra Finnmarkssykehuset.

Sprekk koster

Samtidig bekrefter Kivijervi at ingen vet sluttkostnadene per dags dato for Nye Kirkenes sykehus. Det som er klart er at Nye Kirkenes sykehus blir mange hundre millioner kroner dyrere enn de første anslagene før forprosjektstadiet. Sluttsummen som det nå har vært jobbet mot er på 1,48 milliarder kroner. I økonomiplanens bærekraftanalyse for de neste årene ble sluttsummen oppjustert til 1,58 milliarder kroner. Usikkerheten er betydelig, og det reises spørsmål om sluttsumen på i underkant av 1,6 milliarder kroner vil holde.

«Endret investeringskostnad nye Kirkenes sykehus fra 1,485 mrd. til 1,588 mrd. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til sluttprognosen, men bærekraftsanalysen oppdateres med estimert prognose. Avskrivninger øker med 4 millioner kroner», heter det i budsjettdokumentet.

– Sluttsummen er fortsatt usikker, jamfør usikkerheten knyttet til sluttoppgjøret. Prognosen for nye Kirkenes sykehus er per i dag 1,588 milliarder, klargjør Lillgunn Kivijervi.

Psykiatrikutt

Det er to forhold som forsterker en svært anstrengt økonomisk situasjon for 2019 og kommende år; svært høye investeringer og at psykiatrien mister rammetilskudd, såkalt nedtrekk, fordi Finnmarkssykehuset ikke makter å behandle pasientene sine. Når pasientene, inkludert fristbruddpasienter behandles av private eller utenfor Finnmarkssykehuset, får det konsekvenser gjennom finansieringsmodellen. I løpet av de tre siste årene har Klinikk psykisk helsevern og rus måttet tåle kutt på 60 millioner kroner. Blant annet ble ambulerende team som var lovet kuttet ut for å spare penger. Resultatet er en ond sirkel som setter Finnmarkssykehuset i dårligere stand til å ferdigbehandle pasientene med resultat at foretaket mister nye millioner i inntekter.

For 2019 er trekket i inntektsfordelingsmodellen psykiatri på 20,6 mill. Det har styret bestemt skal håndteres slik:

Klinikk psykisk helsevern og rus gis et effektiviseringskrav på 2,6 mill.

Engangstilskudd på 4,0 mill. går direkte mot trekket på 20,6 mill.

Det resterende trekket på 14 mill. legges på topp, og foretaket legger en plan i 2019 for hvordan dette trekket skal håndteres.

Legges på toppen

Med et resultatkrav fra Helse Nord på 24 millioner kroner, og et selvpålagt krav om totalt 32 millioner kroner, er det en utfordring for FS å finne kutt for 14 millioner kroner i tillegg til de 2,6 millionene som skal hentes inn på Klinikk Psykisk helse og rus. Styret eller administrasjonten har ikke synliggjort hvor de udefinerte kuttene skal komme.

Sykehussenger

Nye Hammerfest sykehus planlegges med totalt 113 døgnplasser inn mot 2030. Klinikk Alta planlegges med 14 døgnplasser.