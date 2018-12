nyheter

Budsjettdebatten som går inn i finalen i kommunestyret tirsdag er nå i full gang. Noe av det som diskuters mest er om vi har råd til å bygge storskolen i Bossekop.

Overfor Altaposten medgir rådmann Bjørn-Atle Hansen at han er vant til litt av hvert i en opphetet og følelsesladd debatt om skolestruktur. Samtidig håper han at politikerne stoler på at administrasjonen klarer å få fram reelle kostnader. Om påstander om at skolen vil koste fra 500 til til 800 millioner kroner er Hansen reaksjon:

– Hvor i alle dager tar dem slike tall fra.

Samspillsprosess

Han forteller at det anerkjente landsdekkende konsulentfirmaet WSP, som har spesialisert seg på skoleutbygginger, er i gang med en samspillprosess med berørte brukere og miljø rundt skolene som skal bli til en felles skole.

– Ingenting av det WSP så langt har funnet tilsier at rammene som er lagt skal bli betydelig overskredet. Vi må huske på at skolebygget med egen idrettshall i utbangspunktet for beslutningen var vurdert til en ramme på 281 millioner kroner. Det er byggene så kommer det andre ting i tillegg slik at rammen var økt til 400 millioner kroner.

Slik vi forstår rådmannen er flytting av skøytebane og ny fotballstadionfor BUL til erstatning for de som medgår i byggeprosessen ikke inne i rammesummene.

– Samspillprosessen går i første rekke på utformingen for å få organisert bygget slik at det pedagogisk fungerer best, men hvor vi også satser på optimial arealeffektivisering for å holde byggekostnadene lavest mulig, påpeker Bjørn-Atle Hansen.

Planfri krysning

Han gjør samtidig oppmerksom på at arbeidsordren til administrasjonen er å se på trafikksikring gjennom planfri krysning av E6 ved skolen.

– Så du jobber ikke med E6 i tunnel ved skolen?

– Nei, jeg har ikke oppfattet at dette er en del av vedtaket. Derimot en løsning med planfri krysning av E6, enten med gangbro over veien, eller tunnel under. Dette arbeidet er ikke påbegynt, bekreftes det var rådmannen.

– Tåler Alta kommune investeringer på 400, kanskje 500 millioner kroner?

– Hva er alternativet? Vi har fått utarbeidet kostnadsoverslag på renovering. Det holder ikke bare med maling og skifte av vinduer. Det er snakk om omfattende tiltak og disse investeringene blir ikke lavere enn å bygge en helt ny skole. Alternativet er å fortsette med Komsa og Bossekop slik bygningsmassen er. Jeg tror ikke det lar seg gjøre, om vi ser noen år fram i tid.

FAKTA OM SENTRUMSSKOLEN

WSP, konsulentfirmaet som har spesialisert seg på skolestruktur og er leid inn av Alta kommune utredet følgende fe alternativ:

Alternativ 1: 0-alternativ

Oppusning av Bossekop og Komsa skole, 300+300 elever

Alternativ 2: Rehabilitering med tilbygg av Bossekop og Komsa skole, 300+300 elever

Alternativ 3a: Rehabilitering og tilbygg av Bossekop skole, flerbrukshall på Bossekop, 600 elever

Alternativ 3b: Ny skole på Bossekop, flerbrukshall på Bossekop, 600 elever

Alternativ 3c: Rehabilitering og tilbygg av Bossekop skole, flerbrukshall på Breverud, 600 elever

Alternativ 4: Ny skole på Komsa, flerbrukshall på Komsa, 600 elever

Alternativ 5: Ny skole på Prestegårdsjorda, flerbrukshall på Prestegårdsjorda, 600 elever

Administrasjonens innstilte på at kommunestyret i septembermøtet skulle gå for for alternativ 4, med lokalisering av ny sentrumsskole inkludert flerbrukshall på Komsa. Det var i tråd med rådet fra WSP.

Et fellesforslag fra ordførerpartiene Ap, SV, KrF, MDG og uavhengig representant ble vedgtatt 18 mot 17 stemmer. Vedtaket sier at den nye sentrumsskolen skal lokaliseres til Bossekop etter alternativ 3B, og at det skal skje innenfor avsatt ramme (400 millioner kroner). Det ble i vedtaket stilt flere detaljerte forutsetninger for realiseringen.