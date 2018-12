Finnmark har fått sitt første mobbeombud

nyheter

Det er Janne Sannes (43) fra Honningsvåg som blir det første ombudet i Finnmark. Hun er utdannet allmennlærer, har master i tilpasset opplæring og rektorskolen. Hun har arbeidet som lærer, spesialpedagogisk rådgiver og undervisningsinspektør.

– Mobbeombudet i Finnmark skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker om psykososialt miljø, og jobbe forebyggende, heter det i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.

– Jeg ønsker å være en veiledende part for barnehager, skoler og lærlinger hvor fokuset er på tidlig innsats og tydelige, konkrete og målbare tiltak. Det kan være vanskelig for skoler å følge opp saker og løse kompliserte saker. Her håper jeg mitt bidrag vil gjøre en forskjell for barn, elever og lærlinger, sier Janne i pressemeldingen.