Lokale bidragsytere testet nytt kraftsystem i nord

Kraftsystemet vil i fremtiden være både smartere og mer fleksibelt. Statnett har nå sammen med Ishavskraft, Statkraft og eSmart Systems AS, testet hvordan elkjeler i Alta og Tromsø sammen med industriforbruk i Mosjøen kan bidra til å sikre at alle har strøm når man trenger det som mest.

– Mange forbruksenheter trekker strøm store deler av døgnet, slik som elkjeler brukt til oppvarming. Ved å koble ut tilstrekkelig antall av disse i en kortere periode vil man kunne redusere forbruket av strøm tilstrekkelig til å kunne unngå en mørklegging i en anstrengt situasjon. Det kan for eksempel være ved utfall av kraftledninger som følge av uvær eller uforutsette feil. Ved å ta i bruk ny teknologi og inngå avtaler med leverandører som kan samle slikt forbruk til større volum vil vi dermed kunne bedre forsyningssikkerheten og leveringskvaliteten i fremtiden, sier konserndirektør for drift og marked i Statnett, Øivind Rue i en pressemelding.

Testingen i Nord-Norge ble gjennomført i samarbeid med eSmart Systems AS, Ishavskraft og Statkraft. I Alta har elkjeler ved blant annet Alta Helsesenter, Rådhuset, Sandfallet og Alta ungdomsskoler samt flere av barneskolene blitt koblet ut. I Tromsø var det blant annet TIL stadion, ei boligblokk ved Olavsvern, flere skoler og Alfheim svømmehall som ble koblet ut. I tillegg har industribedriften Alcoa Mosjøen samt noen privathusholdninger deltatt i testingen.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har deltatt i denne omfattende testingen, dere har alle bidratt til å sikre strømforsyningen i landet for fremtiden, uttalte Rue som sist fredag var i Alta for å fremlegge rapporten i møte med blant Ishavskraft og Alta kommune som han takker for verdifulle bidrag under testingen av systemet.