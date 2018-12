Kronprinsen besøkte Bærtua barnehage

nyheter

Dagen før Luciadagen, onsdag 12. desember 2018, går inn i historieboken som en merkedag for Bærtua barnehage og driftsselskapet Saarela AS i Lakselv. Dette var nemlig dagen da Hans kongelige høyhet Kronprins Haakon besøkte barnehagen, nærmere bestemt den kvenske avdelingen Krøkebærstua – Variksenmarjatupa på kvensk.

Ruijan Kaiku var med på besøket.

Kronprinsen fikk frem latteren hos de fremmøtte da han presenterte seg som Haakon kronprins. I tillegg til å møte barna fikk han også anledning til å treffe godt voksne kvener. Kronprinsen viste stor interesse for det kvenske og spurte hvordan det har vært å vokse opp som kven.

Barna hadde forberedt kvensk sang, og ga kronprinsen kvenpin og strikkede votter.

Bærtua barnehage er en ideelt drevet fem avdelings barnehage, eid av foreldre og bedrifter. Barnehagen etablerte i august i år egen kvensk avdeling, og er sammen med Kvensk Institutt vertskap for kvensk språkreir for 2 andre barnehager i kommunen. Hele 28 barn deltar i kvensk språkreir, og bidrar på det viset til å revitalisere det nær utrydningstruete språket. Kronprins Haakon fikk lære mer om kvensk språk og kultur, og det ble tid også for en spørsmålsrunde