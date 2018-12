Forskning på snøkrabbe får nær 9 millioner

nyheter

– Fisket etter snøkrabbe er allerede et viktig tilskudd til norsk sjømatnæring. Den går for å være en delikatesse, og hittil i år har vi eksportert snøkrabbe for rundt hundre millioner kroner, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Siden de første snøkrabbene ble registrert i det østre Barentshavet for vel tjue år siden, har arten spredd seg nord- og vestover.

Snøkrabben er en ny art i våre havområder, og forskerne har så langt ikke kunnet fastslå om den selv har vandret inn i Barentshavet, eller om den er en såkalt introdusert art. Fisket etter snøkrabbe i Barentshavet har potensial til å bli et godt tilskudd til norsk sjømatnæring.

– Det er spennende at et prosjekt som ser sammenhengene mellom grunnleggende økologisk kunnskap og økonomiske og politiske interesser, vinner fram i denne konkurransen, sier områdedirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

Det nye prosjektet skal gå over fire år med oppstart i april neste år og vil ta for seg både økologiske effekter og bærekraftig forvaltning og høsting av snøkrabbe i Arktis under endrede klimaforhold.

