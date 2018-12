Fem tips til å få spist opp maten i jula

nyheter

Mattradisjoner står sterkt i jula, og god mat skal gjerne være i overflod. Dessverre fører store innkjøp og hamstring av julemat til at jula blir en høytid for matsvinn.

Problemet

I Norge kastes det minst 385.000 tonn mat hvert år, viser tall fra Matvett/Østfoldforskning. Matproduksjon er ressurskrevende, og når så mye av maten ikke spises opp blir dette en enorm sløsing av ressurser som jordbruksarealer, vann, arbeidskraft med mer, skriver Too Good To Go i en pressemelding.

I tillegg er matsvinn en stor og unødvendig kilde til klimagassutslipp. På verdensbasis står matsvinn for rundt 10 prosent av utslippene.

– Det er også helt meningsløst at så mye mat kastes når mange mennesker ikke har nok mat. En tredjedel av maten som kastes i Europa og USA kunne mettet alle i verden som er sultne, sier Hanne Johansen i TGTG.



Too Good To Go sine beste tips for å unngå matsvinn i jula:





Planlegg

Det er fint å kose seg med mye god mat i jula, men med store innkjøp følger det også et ansvar for å ta vare på maten. Planlegg innkjøpene godt slik at du ikke ender opp med mer mat enn dere klarer å spise opp.





Restefest

Spis restemat gjennom jula og vær kreativ med overskuddsmaten. Poteter fra gårsdagens middag kan stekes og spises til lunsj, ribbe gjør seg godt i sandwich, rotmos og grøt kan forvandles til lapper, grønnsaker passer bra i grateng, eller hva med en pinnekjøttsalat? Brune bananer er digg i frokostpannekaker og brødristeren redder tørt brød. Kanskje du vil invitere til en restefest i romjula?





Oppbevaring

Lær deg hvordan man best oppbevarer ulike matvarer, så holder de lenger. Rester trives best best i tett emballasje, bokser med lokk er både tette og enkle å stable. Bruker du gjennomsiktige bokser er det enklere å se maten som må spises. Varm mat bør kjøles ned raskt og så settes kaldt. Hold gjerne av litt plass i kjøleskapet dedikert til julematrester.





Fryseren

Bruk fryseren når du ikke klarer å spise opp maten. Lag plass i fryseren allerede nå, og gjør klar noen bokser med matchende lokk – så er du beredt til å ta vare på restene.





Best før – ikke dårlig etter

Passerer maten best før-datoen i løpet av jula? Husk å se, lukte og smake før den går i søpla. Best før betyr ikke dårlig etter!