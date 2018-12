Altafjord Oppdrett sier opp fergekontrakt

nyheter

Mandag informerte selskapet oppdragsgiver Finnmark fylkeskommune om at de ønsker å si opp driften, med siste seilingsdato 31. mars 2019, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Kaianlegg

I 2012 ble det vedtatt at øya skulle trafikkeres med bilførende hurtigbåt i stedet for ferge, og det ble deretter gjennomført anbud for dette og startet ombygging av kaianlegg for å tilpasse til drift med bilførende hurtigbåt. Som følge av utfordringer med deler av kaiombygginga, har sambandet fremdeles vært driftet med ferge. Øya har i tillegg hurtigbåtforbindelse med AltafjordXpressen, fra Alta, Storekorsnes og Rognsundstedene.

Vil tilpasse

– Vi tar oppsigelsen av avtalen til etterretning, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi, og legger til at man nå vil tilpasse det øvrige kollektivtilbudet til øya slik at næringsbehov og skoleskyss blir ivaretatt på best mulig måte.

Årøya er en øy i Altafjorden, med et kollektivtilbud bestående av hurtigbåt og ferge. Kontrakt for fergedrift ble inngått av Finnmark fylkeskommune med rederiet Altafjord Oppdrett AS i 1997, og har siden 1998/99 blitt driftet med ferga «Skaget» i sambandet mellom Kongshus og Mikkelsby.