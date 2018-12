– Får jeg spørsmålet, må jeg inn i tenkeboksen

nyheter

Odd Erling Mikalsen var nummer to på nominasjonslista til Alta Frp, men fastslår at det ikke er noe automatikk i at man ønsker å bekle 1. plassen.

Tilbake til komiteen

– Da Ronny ringte meg, tenkte jeg det handlet om budsjettet, så jeg må innrømme at jeg fikk et lite sjokk da han ville trekke seg. Han er en likanes kar og en bauta i vårt parti med sin rutine. Vi er litt satt ut akkurat nå, så vi trenger alle å tenke nøye gjennom situasjonen, sier Mikalsen til Altaposten.

Han mener det er viktig at nominasjonskomiteen får anledning til å gjennomgå lista og ta en ny prat med kandidatene.

– Noe annet blir spekulasjoner. Jeg skal være så ærlig å si at jeg personlig har vært tilbakeholden i min politiske karriere, og har tatt oppgave for oppgave som de kommer. Å takke ja til å være ordførerkandidat vil være både skummelt og alvorsfylt, så det må i tilfelle møtes med en grundig vurdering fra min side, sier Mikalsen.

– Ronny har rutine

Ordfører Monica Nielsen leste om Ronny Bergs valg på altaposten.no mandag kveld.

– Det er jo en avgjørelse som er tatt i et annet parti. Det skal jeg ikke legge meg bort i, men Ronny har jo bygget rutine og kompetanse, blant annet som varaordfører og statssekretær. Av og til må man likevel gjøre andre valg i forhold til arbeid og familie og det kan bety skifte av mannskap, sier ordføreren, som forsikrer at de ikke sprettet campagnen da beskjeden kom.

– Vi må forholde oss til de kandidatene som får tilliten, og legger opp til gode og saklige diskusjoner med dem Frp utpeker i valgkampen, sier Nielsen.