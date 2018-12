Telefeilen i Finnmark skyldtes to samtidige brudd

nyheter

To brudd samtidig i nettet var årsaken til feilsituasjonen i Finnmark i november. Telenor vil gjennomgå rutinene for å forhindre en lignende situasjon.

Selskapet erkjenner ansvaret for å unngå slike hendelser, men mener samtidig at Telenor har gode rutiner for å sikre kvalitet og redusere risiko under arbeid på infrastrukturen.

Telenor leverte mandag en omfattende rapport til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i forbindelse med kabelbruddet og feilsituasjonen i Finnmark 28. og 30. november.

Årsaken til utfallet var to brudd i regionnettet samtidig. Sjøkabelbruddet oppsto mellom Hammerfest og Gjesvær 28. november. Den andre feilen oppsto i forbindelse med planlagt arbeid med å styrke infrastrukturen i Finnmark. Dobbeltbruddet varte i drøye fem timer.

Arbeidet var ikke meldt inn i henhold til Telenors prosedyrer. Det var derfor ikke inkludert i risikovurderingene som ble gjort rundt sjøkabelbruddet og sårbarheten som var kjent på dette tidspunktet.

– Telenor vil på nytt gjennomgå regler og rutiner for arbeid i nettet for ytterligere forsøke å begrense muligheter for feiltolkning, sier fungerende leder Bjørn Ivar Moen i Telenor Norge.