Går for Tromsø som regionhovedstad

Styrene i de to fylkespartiene ga i går sin støtte til en helhetlig avtale om å gå inn i fellesnemda og prosessen rundt en sammenslåing. Her går det fram at det er enighet om å innføre parlamentarisme i det nye fylket, og at det skal være politisk- og administrativledelse i både Vadsø og Tromsø. Fylkeshovedstaden i det nye fylket skal være i Tromsø.

Fylkespartiene presiserer at de fortsatt er imot bruk av tvang. For å å sikre innbyggernes interesser i det nye fylket, har de blitt enige om noen viktige punkter, heter det i pressemeldingen.

FAP-leder Kristina Hansen er fornøyd med lik representasjon i fellesnemda og på fylkestingslista til valget i 2019.

– Vi er fornøyd med at det blir likhet mellom fylkene i antall representanter i fellesnemnda. Det er også viktig for Finnmark at vi beholder politisk- og administrativledelse i Vadsø etter tvangssammenslåingen. Stortinget har tre ganger sagt nei til å oppheve avgjørelsene om bruk av tvang. Det har gjort at vi måtte ta ansvar for å sikre Finnmark representasjon og muligheten til å påvirke viktige avgjørelser for innbyggerne i Finnmark, sier Hansen.

Her er avtalen mellom Troms og Finnmark Arbeiderparti

1. Troms og Finnmark Ap er enige om at det skal arbeides videre opp mot beslutningstakere i Stortinget for å få opphevet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylke.

2. Troms og Finnmark Ap er enige om at man samtidig skal forholde seg til Stortingets vedtak og starte arbeidet i fellesnemda.

3. Troms og Finnmark Ap er enige om liketall for de to fylkene i fellesnemnda, og vil straks fremme sak for å endre dette.

4. Styringsmodellen i det nye fylket skal være parlamentarisme. Rådet skal bestå av 8 fylkesråder, hvorav 4 fra Finnmark og 4 fra Troms. Dette fordi dette gir best mulighet til rettferdig fordeling av ansvars- og beslutningsmyndighet mellom de to fylkene.

5. Troms og Finnmark Ap er enige om å gjennomføre strengt nødvendige tiltak for å gjennomføre Stortingets vedtak om tvangssammenslåing før 1.1.2020.

Videre settes det i gang et prosjekt for å beskrive status og kartlegge mulighetsrommet for de sammenslåtte fylkene. Herunder fremme forslag om funksjons- og oppgavefordeling. Fellesnemnda innstiller, forslagene skal behandles av det nye fylkestinget når det trer sammen, og det skal tas sikte på en rettferdig og hensiktsmessig fordeling, som også ivaretar Stortingets anmodning om å særlig ta hensyn til Finnmark. Det skal være politisk og administrativ ledelse både i Vadsø og i Troms. Fylkeshovedstaden skal være i Tromsø.

6. Det skal snarest ansettes en ekstern prosjektleder for å forberede gjennomføringen av tvangssammenslåingen.

7. Troms og Finnmark Arbeiderparti er enig om at dersom det er uenighet mellom Arbeiderpartiets nemndsmedlemmer, skal de respektive fylkesstyrene involveres før saken behandles i fellesnemnda.

8. Leder i fellesnemnda skal være fra Troms. Nestleder i fellesnemnda skal være fra Finnmark.

9. Det tas sikte på lik fordeling av kandidater fra Finnmark og Troms på fylkesvalgslista.