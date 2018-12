Går for omlastning i en prøveperiode

nyheter

Omlastning av pasienter i Skaidi har vært omstridt de siste årene. Flere pasienter og politikere har reagert på praksisen, blant annet Svein Berg (Frp) som selv opplevde situasjonen som uverdig.

Klinikksjef Jørgen Nilsen har i sin innstilling til styremøtet denne uka, er at det kjøres et pilotprosjekt. Han har følgende forslag til vedtak

– Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til å gjennomføre et pilotprosjekt med en framskutt ambulanseenhet på Skaidi i perioden 1. mars 2019 - 1. mars 2020. 2. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering med de involverte kommuner første gang etter seks måneder og etter endt prosjektperiode, heter det.

Før endelig struktur besluttes, vil de ha en prøveperiode.

– Erfaringene og evalueringene i pilotprosjektet vil bli viktig i vurdering og prioritering av anbefalte delmål i ambulanseplanen videre framover. Det vil bli iverksatt en ny trendanalyse for bilambulansetjenesten i løpet av 2022 med et spesielt fokus på hvordan et økt tilbud i Alta vil påvirke prehospitale tjenester, heter det i anbefalingen.