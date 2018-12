Arbeiderpartiet går for å oppnevne fellesnemnd

nyheter

I dagens styremøte vedtok Finnmark Ap at de går for å oppnevne fellesnemnd i forbindelse med sammenslåing av Troms og Finnmark.

– Vi er fortsatt mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, men stortingsflertallet har bestemt at Troms og Finnmark skal slås sammen mot Finnmarks ønsker. Flertallet i styret (5 mot 4) mener at Finnmarks befolknings interesser best ivaretas ved å starte arbeidet i fellesnemnda nå, heter det.

Det forutsettes imidlertid at de får 19-19 i fellesnemnda.

– Vi ber Monica Mæland utvise ny forskrift for sammensetningen, heter det fra styret som ledes av Kristina Hansen.