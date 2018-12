– Sp undergraver selvråderetten

nyheter

Reindriftspolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt i Frp er svært kritisk til Senterpartiets tilnærming til saken til Jovsset Ante Sara. Sara er pålagt å redusere flokken fra 116 til 75 dyr. Ifølge Strifeldt har det heller endt med økning, fra 115 til bortimot 350 dyr.

– Reduksjonsvedtaket er en del av den større reintallstilpasning som er gjennomført i Finnmark i perioden 2012-2015. I denne prosessen fikk 231 siidaandeler vedtak om å redusere sitt reintall. Av disse, er det kun Sara som ikke har redusert reintallet i tråd med vedtaket, påpeker stortingsreoresentanten fra Frp i en pressemelding.

Fire av dem dommere i Høyesterett fastslo at reduksjonen ikke var i strid med folkeretten. Sara har fått frist til slutten av desember for selv å redusere reintallet og har overfor Altaposten uttrykt fortvilelse over situasjonen. Han har fått støtte fra en rekke politikere.

Strifeldt på sin side reagerer på at Ap, Sp og SV har fremmet forslag i Stortinget hvor de ber regjeringen avvente eventuell iverksettelse av tvangstiltak i saken om reintallsreduksjon til FNs menneskerettskomité har behandlet saken.

– Det er spesielt at Sp er i front for å la overnasjonale komiteer styre norsk reindriftspolitikk og ser bort fra økologisk bærekraftighet. Jeg er veldig skuffet over at Senterpartiet ønsker å undergrave norsk råderett over norske ressurser, sier han.