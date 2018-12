– Må styrke lønnsomheta i landbruket

nyheter

– Mer kortreiste, ferske produkter vil sikre matvareleveransen til fylket og være et attraktivt tilskudd til reiselivsnæringa – men lønnsomheten i næringa må styrkes, sier fylkesrådmann Øystein Ruud i en pressemelding før det kommende fylkestingsmøtet.

Han påpeker at matproduksjonen i fylket er viktig for å sikre matleveransen under krisesituasjoner, men at lokal matproduksjon også ville kunne tilbys turister og andre tilreisende til Finnmark.

Innspill

Finnmark fylkeskommune er invitert av Landbruks- og matdepartementet til å gi innspill til jordbruksforhandlingene 2019. Jordbruksforhandlingene handler først og fremst om å fastsette rammevilkår om bøndenes inntektsmuligheter kommende år. Under fylkestingets møte i Vadsø den 12. desember skal politikerne diskutere innspill til jordbruksforhandlingene for 2019.

– Landbruket i Finnmark er avhengig av ordninger som sikrer forutsigbarhet og kompenserer for merkostnaden ved å drive nordnorsk landbruk, og som øker lønnsomheten i næringa. Dette med tanke på både investeringer, driftsmidler og velferdsordninger, sier Ruud og legger til:

– Derfor er det blant fylkesrådmannens viktige punkter i saksinnstillinga framhevet å styrke investeringstilskudd, samt tidsbegrenset rentefritt lån i fasen etter utbygging/overdragelse av gårdsbygg. Likeså behovet for å videreføre og styrke Sametingets tilskuddspott til jordbruksformål, da denne har vært viktig for realisering av flere utbyggingsprosjekter i Finnmark.

Bondefritid

Når det gjelder velferdsordninger, så mener fylkesrådmannen at avløsertilskuddet bør videreføres i dagens form. Tilskudd til fritids- og sykeavløsning bør videre økes, dette for å kunne gi rom for økt fritid til bonden. For å sikre god dyrevelferd framhever han betydninga av økte satser på støtte til transport ved bruk av veterinær.

Avslutningsvis er det i fylkesrådmannens innstilling vektlagt at tildeling av midler til rekruttering- og kompetanseheving til landbruks- og matsektoren i fylket bør styrkes. De senere årene er midlene blitt kraftig redusert. Det er et stort behov for å ivareta bøndenes utdannings- og kompetansebehov i fylket, derfor er det nødvendig med en styrking av midlene.