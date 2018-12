– Kun behov for 14 senger i Alta

nyheter

Finnmarkssykehuset bekrefter overfor Altaposten at når Klinikk Alta åpner dørenede vil det ikke være behov for å etablere flere enn 14 døgnplasser på en somatisk avdeling. Rådmann Bjørn-Atle Hansen informerte formannskapet om at Helse Nord anslo behovet til 40 døgnplasser da utredningen av Klinikk Alta startet.

Tirsdag 18. desember skal kommunestyret ta stilling til om kommunen skal gjøre en intensjonsavtale om at de skal kjøpe seks kommunale døgnplasser ved avdelingen på Klinikk Alta, slik at alle 20 sengeplassene på avdelingen vil være i bruk. Alta kommune må betale nærmere 1,5 millioner kroner per plass, opp mot 10 millioner kroner totalt. Alternativet er å etablere plassene i egen regi ved nabobygget, Alta Omsorgssenter.

– Finnmarkssykehuset forholder seg til det partene har besluttet i prosjektet, og planlegger med 14 spesialisthelsetjenesteplasser i Alta, sier kommunikasjonssjef Erik Palm i Finnmarkssykehuset.

Etter at han har forelagt problemstillingen for ledelsen ved Finnmarkssykehuset gir han følgende forklaring på hvorfor foretaket ikke vil øke antall plasser selv om det det blir stående «seks tomme» senger.

– Alle beregninger og fremskrivinger som gjøres i nye sykehusprosjekter, viser at heldøgnsopphold går ned. Det er ingenting som tilsier at behovet for antall sengeplasser er større enn 14. Ved å samdrifte med de kommunale seks plassene, vil sengeplassene kunne brukes fleksibelt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale plasser.

Når ledelsen ved Finnmarkssykehuset mener 14 døgnplasser dekker behovet i Nordlysbyen står det i kontrast til den historiske utviklingen. Da helsesenteret ble åpnet i 1977 hadde sykestua 16 plasser for en befolkning på 12.374 innbyggere i Alta. Når Klinikk Alta åpner dørene neste høst vil folketallet være økt med 9000, det vil si at en by omtrent på Hammerfests størrelse er kommet til. I forhold til helsesenteråpningen i 1977 er antall sengeplasser redusert med to.

Ved «Nye Hammerfest Sykehus», som bygging snart skal igangsettes, planlegges det for rundt 90 sengeplasser. Det er nær dobbelt av kapasiteten ved Nye Kirkenes sykehus. Pasientgrunnlaget for Nye Hammerfest sykehus er hele Vest-Finnmark, inkludert Alta.