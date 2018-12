– Har fått 130 nye innmeldinger

nyheter

Organisasjonen ForFinnmark har 130 nye innmeldinger, opplyser de i en pressemelding.

– Det er et vanvittig trykk akkurat nå fra folk som vil melde seg inn i ForFinnmark. Vi ser det samme engasjementet på Facebook-sidene våre, skriver styremedlem Arne Pedersen i pressemeldingen.

Han tror at anmodningen fra seks Ap-ordførere om å droppe prosessvarsel og gå for fellesnemnd har betydning.

– Det ene kan være at det er en reaksjon på de seks ordførerne. Den andre årsaken er at innmeldingene tyder på at folk vil samle inne penger for å støtte en rettssak, mener Pedersen, som påpeker at ForFinnmark har omtrent samme medlemsmasse som den sammenslåtte utgaven av Høyre i Troms og Finnmark.