Tok 2.plass som Årets kommuenprofil i Norge

Det er i Kommunal rapports årlige kåring av Årets kommunetopp, at den populære NAV-lederen fra Kautokeino har blitt stemt frem helt i tet og tatt andreplassen. Kun slått av kjendis-politiker og byråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, fra Miljøpartiet De grønne.

Det er folket selv som har stått for avstemmingen, og helt frem til torsdag 6.desember har man kunnet sende inn sine stemmer på sms. Fra Norges største kommune målt i areal, men av av de minste målt i antall innbyggere, har tydeligvis folk tastet iherdig.

Mener kriteriene for fattigdomsmidler ikke passer for samiske samfunn – For et barn i Kautokeino er ikke det å ikke kunne reise til Syden stigmatiserende.

Kautokeino kommune har vært i medias søkelys det siste året med mange tunger saker på grunn av at kommunen ligger på femteplass i antall barn som lever under fattigdomsgrensa. Til Altaposten har NAV-leder Eira vært klar på at åpenhet har vært viktig og at man ikke kommer noen vei med å feie problemene under teppet.

I Kommunal rapports sine begrunnelse for hvorfor Eira har vært nominert er særlig hennes forståelse for det samfunnet hun jobber i vært trukket frem. Språket og kulturen. I Kommunal rapport heter det:

– Den tidligere grunnskolelæreren og utdanningssjefen ved Samisk høgskole har siden hun begynte å jobbe i Nav, vært en pådriver for å gi brukerne gode tjenester på samisk. På alle arenaer hun deltar, påpeker hun viktigheten av det samiske språket i NAV.

– NAV ønsker å tilby likeverdige tjenester til alle brukerne over hele landet, og det er viktig for oss at folk føler at de kan snakke med oss på sitt eget språk. Det øker forståelsen, og sikrer rettssikkerheten. Márjá Eira er en aktiv pådriver for dette viktige arbeidet, sier direktør for Nav Troms og Nav Finnmark, Grete Kristoffersen, til Kommunal rapport.

Altaposten har ikke lyktes å få en kommentar fra Eira, men til Kommunal rapport uttalte hun følgende da hun fikk vite at hun var nominert til Årets kommuneprofil:

– Oj, det var stort. Nå var det godt jeg satt i stolen.