Natt til lørdag oppstod det bråk ved et utested i Alta. To personer ble bortvist fra sentrum, mens en mann i 30-årene ble anmeldt for kroppskrenkelse av en dørvakt.

Tidligere på natten skal det ha vært melding om høy musikk fra privat adresse.

- Politiet drar til stedet og gir eier pålegg til å dempe musikken, noe han lovet å etterfølge, sier politiet på twitter.