nyheter

I dag stemmer Stortinget igjen over et forslag om å reversere av sammenslåingen av Troms og Finnmark. Det er Sp som fremmer et dokument 8-forslag. Slaget synes imidlertid å være tapt.

– KrF kommer til å stemme som vi har gjort før. Det blir nei til reversering, sier stortingsrepresentant Torhild Bransdal til NRK.

Følg debatten her:

https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#storting