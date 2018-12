– Takk, Sylvi!

nyheter

Sylvi Bellika i Alta kommune pensjonerer seg 5. januar. I går ble hun overrasket av ordfører Monica Nielsen og Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) avdelig Alta. I all hemmelighet hadde de planlagt en overraskelse til Sylvi.

NVIO ønsket å takker for den jobben Sylvi har gjort for veteraner i Alta kommune, og tildelte henne organisasjonens hederstegn i bronse.

– Dette er den høyeste anerkjennelsen en kan få hos lokalavdelingene i NVIO, forteller Per Martin Ovesen.

Han trakk spesielt frem 8. mai-arrangementene, der Sylvi på vegne av Alta kommune har vært en primus motor for.

– NVIO avd Alta er takknemlig for jobben du har gjort ovenfor veteransaken og vi er helt sikker på at jobben du har gjort vil videreføres i kommunen. Tusen takk for jobben du har gjort og lykke til som pensjonist, vi kommer til å savne deg, var den hyggelige beskjeden fra veteranene.

Sylvi Bellika takket for den overraskende hederen.

– Det varmer at noe som jeg har hatt som ansvar i jobbsammenheng, blir satt pris på av dem det gjelder. For meg har samarbeidet med NVIO betydd mye. Dette er mennesker som har gitt av seg selv for oss alle. Så tror jeg nok at livet som pensjonist blir flott, smilte Sylvi.