Tar Jovvset-saken til Sametinget

nyheter

Mari Boine var blant artistene som i helga valgte å markere sin avstand til myndighetenes behandling av den unge reindriftssamen Jovvset Ánte Sara. Han tapte sin sak i Høyesterett, men har tatt saken til FNs menneskerettighetskomité. Landbruks- og matdepartementet vil imidlertid ikke avvente behandling her og krever at flokken reduseres til 75 dyr før nyttår.

NSRs 45. landsmøte valgte derfor å vedta en støtteerklæring til Sara og løfter saken inn som hastesak på Sametingets plenum. Runar Myrnes Balto i forbundet er sjokkert over at staten ikke har tålmodighet til å vente på FN

-Jovvset Ántes flokk utgjør ikke noen umiddelbar trussel mot beitegrunnlaget på Finnmarksvidda, men en så drastisk nedslakting av flokken vil få store konsekvenser for Jovvset Ánte og hans familie. At staten vil sette i gang tvangsslakting og velger å overse en pågående rettsprosess i FN slår meg som overivrig og arrogant, skriver Balto i en pressemelding.

NSR håper på en tydelig uttalelse.

– Vedtakt vil være et klart signal fra Sametingets plenum at vi ikke aksepterer maktmisbruk og at myndighetene hever seg over FN og menneskerettighetene i denne saken, fastslår Runar Myrnes Balto.