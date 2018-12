To trafikkdrepte i Nord-Norge i november

nyheter

Totalt omkom 14 personer i trafikken i november, ifølge tall fra Trygg Trafikk. Det er 10 flere enn ved samme tid i fjor.

I fjor mistet 93 personer livet i trafikken fra januar til og med november. Med 103 omkomne så langt i år frykter Trygg Trafikk at flere vil omkomme i trafikken i år enn i fjor.

– Fjoråret var det beste året noensinne for trafikksikkerhet i Norge. Derfor synes vi det er foruroligende at vi tar ett skritt tilbake i år. Utviklingen de siste månedene går dessverre i feil retning og måneden vi akkurat har lagt bak oss er den verste november måneden siden 2009. Skal vi nå de ambisiøse nasjonale målene over tid må vi snu utviklingen vi har sett de siste månedene, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Tre fotgjengere

Av de omkomne i november var det 11 bilister og 3 fotgjengere. Det var 13 menn og 1 kvinne som omkom. En av de omkommede var 81 år gamle Roald fra Alta.

– Vårt håp er at alle gjør sitt for å bidra til at færre omkommer i trafikken framover. Desember kan by på krevende og vekslende kjøreforhold. Avpass farten til sikt og føre, og ta det med ro i julestria, sier Johansen i Trygg Trafikk.

I Hedmark omkom fire personer, en i Vest-Agder og i Rogaland, Tre i Trøndelag og to i Finnmark.