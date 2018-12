Telenor skal granskes etter teletrøbbel

nyheter

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er bekymret over at Telenors nett i Øst-Finnmark var nede i over fem timer fredag kveld.

Feilen rammet både fasttelefoner, mobilnettet, nødnettet, nødradioen til sjøs og bredbåndsdekningen.

Direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom er bekymret over at nettet sviktet.

– Den som eier infrastrukturen, har ansvaret for at den virker, sier hun til NRK.

Mandag begynner Nkom granskingen av Telenor. Ifølge Aarsæther vil de kreve å få ut detaljert informasjon om alle sider ved Telenors rutiner og arbeidsmåter.

– Vi skal se om det er menneskelige eller tekniske faktorer som spiller inn. Om det var noe spesielt, noe med mannskapet eller om det var tilfeldig. Det er viktig å få en full situasjonsoversikt for å unngå at noe slikt skjer igjen, sier hun.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor beklager det som skjedde. Han er ikke overrasket over at bruddet skal granskes.

– Det vi har brakt på det rene, er at det er en menneskelig feil. Jeg vil ikke bebreide noen enkeltperson for dette. Vi må komme tilbake når vi har fått alle fakta på bordet, og det håper jeg skjer i løpet av kommende uke, sier han til NRK.