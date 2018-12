– Var veldig skuffet da ingen møtte

nyheter

– Vi informerte om utfordringene sett fra spesialisthelsetjenestens side. Når vi har hatt pasienter inne, er det lite eller ingenting å sende dem tilbake til. Det er ikke noe organisert team eller opplegg rundt omkring i kommunene. Det gjelder ikke bare Alta, men overalt, slår professor Tone Westgaard ved Smerteklinikken fast.

Da Smerteklinikken kom til Alta 13. november, til møtet som Roar Knutsen hadde invitert til, ble det et nederlag da ingen politikere eller folk fra kommunehelsetjenesten møtte.

– Roar er en ildsjel og får til mye. Jeg er skuffet over at ingen kom, sier Westgaard.

– Det var invitert folk fra sju kommuner. Helsepersonell, administrativt personell og politikere. Ingen dukket opp, det var veldig skuffende.

Har fått støtte

Målet med møtet Westgaard skulle ha i Alta. Målet var å få til en lokal faggruppe, en smertegruppe som kan holde seg oppdatert og videreføre behandling av smertepasienter.

– Vi ønsker at kommunene etablerer et team hvor noen leger, fysioterapeuter, psykologer og psykiatriske sykepleiere kan være dedikerte og få litt mer kompetanse enn andre. For det som er tilfelle nå er at pasienter med langvarig smerte bare møter fastlegen sin, eller er heldige å ha kontakt med en fysioterapeut. Det er sjelden eller aldri samarbeid i team, sier hun.

Westgaard forteller at det kan være svært store og sammensatte utfordringer ved å leve med langvarige smerter. Ikke en yrkesgrupper alene kan hjelpe dem. Det finnes ingen vidunderkur for å bli kvitt langvarige smerter, heller ingen medikamenter, men hard jobbing kan gjøre det litt bedre.

Smerteklinikkene har fått midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til prosjektet som er startet i et forsøk på å samordne og styrke smertebehandling over hele landet.

Samtidig har de fire store smerteklinikkene i Norge, Oslo, Tromsø, Bergen og Trondheim gått sammen med legeforeninga for å utvikle et smertemedisinsk kurs for fastleger.

Kan være rådgiver

Professoren sier de kan være rådgiver for kommunen mens de får på plass ei faggruppe.

– Når vi vet at opp mot 30 prosent av befolkningen har langvarig smerte, må de fleste ivaretas av primærhelsetjenesten. Vi kan hjelpe dem, sier hun.

For de som blir tatt inn hos Smerteklinikken, er stort sett veldig dårlige. De må oppfylle visse kriterier.

– Vår erfaring er at veldig mange opplever å få god hjelp. All smerte forsvinner ikke, men de som får hjelp opplever det som mindre plagsomt og får et bedre liv, slår hun fast.