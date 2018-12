Runar Myrnes Balto valgt som ny NSR-leder

nyheter

Under 50-årsfeiringen til NSR i dag, lørdag, valgte Norske Samers Riksforbund ny ledelse. Enstemmig valgt som leder ble Runar Myrnes Balto (31) fra Evenes.

–Det er en ære å bli valgt som leder av NSR, og særlig når vi i helgen feirer vårt femti års jubileum. Jeg takker landsmøtet for tilliten landsmøtet viser meg, sier Myrnes Balto i en pressemelding.

Det opplyses også at Vidar Andersen (40) fra Tromsø sameforening er valgt inn som politisk nestleder, og Saia Stueng (25) fra Karasjok sameforening som organisatorisk leder. Begge er nye i arbeidsutvalget.

– Jeg er glad for å ha med meg et ungt og svært bra team i ryggen. Etter 50 år har NSR en stolt tradisjon, og den vil vi ta vare på når en ny generasjon skal fornye både organisasjonen og politikken vår, sier Balto.

Den nyvalgte lederen er klar til å ta fatt på de utfordringene det samiske samfunnet står ovenfor.

– Utfordringene står i kø, og NSR skal være i front for å løse dem. Det gjelder for eksempel fremtiden for samisk språk, hva vi skal leve av, hvordan vi møter klimaendringer og hvordan vi forebygger vold og overgrep i samfunnet vårt, avslutter Runar Myrnes Balto.

Stiftet 1968

Historien bak NSR er lang. I kortform heter det at fire lag fra Finnmark og en forening i Oslo vinteren 1968 samlet seg til et møte i Karasjok for å diskutere en reorganisering av landsforeningen Sámi Sær'vi - Samisk Selskap - og nye vedtekter. 30. november er landsforeningen er et faktum. Foreningen får navnet Norga Sámiid Riikkasær'vi - Norske Samers Riksforbund.

– Det er hevet over enhver tvil at NSR har spilt en viktig rolle i det man kan kalle den moderne samebevegelsen og hvor Sápmi er i dag.

– Hvor går veien videre?

– Dagen i dag har vi først og fremst brukt for å feire oss selv. Men vi har også fremtiden i mente. Vold og overgrep har blitt et viktig tema, men også klimaendringer og utfordringer de samiske næringene har, er et tema i dag.

– Nå skal vi fortsette å jobbe for Sápmi. Ha en klar politisk stemme og ha en aktiv rolle i utviklingen av den moderne politikken, sier Balto til Altaposten.