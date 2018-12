Lyser ut «spaserstokk-midler»

nyheter

Fra 1. desember er det mulig for kommuner i Finnmark å søke om penger til å arrangere kunst- og kulturaktiviteter for eldre innen «Den kulturelle spaserstokken».

Formålet med ordninga er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet for eldre, der de befinner seg i dagliglivet.

Ordninga skal i tillegg legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Søknadsfristen er 15. januar 2019.