Voldtektsutsatte risikerer å vente timesvis på undersøkelse

Det er VG som forteller at flere alvorlige mangler ved overgrepsmottakene i Norge skulle rettes opp i 2016. Nesten tre år senere sliter mottakene fremdeles med vaktordninger, beredskap og oppfølging, går det fram av en kartlegging fra avisa.

Måtte kjøre to timer

Ved mottaket i Alta måtte en overgrepsutsatt sendes til Hammerfest, en kjøretur på to timer, fordi ingen ansatte kunne komme på jobb.

– Vi synes ikke at dette er bra nok. Et moderne overgrepsmottak må ha en god beredskap. Dette kan føre til at pasienter må vente lenger enn nødvendig, sier forsker og psykolog Grethe Johnsen ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) til VG.

Må ringe

Ved mottaket i Alta må de ringe etter både lege og sykepleier. Ansvarlig sykepleier Irene Storberg forteller til VG at de ved ett tilfelle måtte sende en overgrepsutsatt til Hammerfest, en kjøretur på to timer, fordi ingen ansatte kunne komme på jobb.

– Vi har jo et mottak, og har full mulighet til å gjennomføre undersøkelsene her. Da er det trasig at vi må sende pasienten videre, fordi vi ikke har folk på jobb, sier hun til VG.

Må organiseres om

Hun mener at det må en større omorganisering til, for at de skal klare å ha full beredskap på mottaket.

– Det er viktig å understreke at dette ikke har skjedd med noen flere pasienter. I dag klarer vi å ta imot pasienter på en forsvarlig måte, men hvis det plutselig blir vanskeligere å få tak i folk, så er jeg redd det vil gå ut over pasientene.

Av landets 25 overgrepsmottak er følgende mottak avhengig av at ansatte stiller opp dersom de blir ringt:

Alta: Har ringeliste både på leger og sykepleiere

Hammerfest: Har ringeliste både på leger og sykepleiere

Kirkenes: Har ringeliste både på leger og sykepleiere

Tromsø: Har ringeliste både på leger og sykepleiere

Kristiansund: Har ringeliste både på leger og sykepleiere

Levanger: Har alltid lege på vakt, men må ringe etter sykepleiere

Sogn og Fjordane: Har alltid sykepleiere på vakt, men må ringe etter lege

Drammen: Har delvis ringeliste - både på sykepleiere og leger

Elverum: Har ringeliste på sykepleierne, men har alltid gynekolog på vakt

Østfold: Har ringeliste på legene på hverdager

Kilde: VG