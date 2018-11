Verdens første profflag i hundekjøring

nyheter

Med store ambisjoner om å skape blest rundt sporten og sette helse og ernæring i sentrum, skal «Team Qrill Pet» blåse nytt liv i hundesledekjøring.

Verdens første profesjonelle langdistanselag innen hundesledekjøring er nå presentert av Aker BioMarine. Laget «Team Qrill Pet» er en miks av profilerte profiler og ferske nykommere. Det består av Thomas Wærner (vinner Finnmarksløpet 2013), Marit Beate Kasin (Norgesmester 2016), Joar Leifseth Ulsom (vinner Iditarod 2018) sammen med fire ganger vinner av Iditarod, Dallas Seavey og det unge talentet Hanna Lyrek fra Alta (18).

– Konkurranser som Finnmarksløpet og Iditarod er mer enn bare løp. Dette er eventyr du opplever med hundene dine, lagkamerater og andre konkurrenter i storslått naturlandskap. Jeg er stolt over å være en del av Team Qrill Pet, der vi jobber med Aker BioMarine og partnere for å sette hundenes helse og velvære i sentrum. Vi bygger også et sterkt fundament for vår idrettsgren for fremtiden, sier vinner av Finnmarksløpet 2013, Thomas Wærner.

Deltar i Finnmarksløpet

Laget skal delta på de store maratonløpene innen hundesledekjøring, deriblant Finnmarksløpet, Iditarod og Femundløpet. Aker BioMarine er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr.

– Vi er ser på Aker BioMarines lansering av Team Qrill Pet med stor optimisme. Visjonen om å bygge og øke populariteten omkring sporten, og ikke minst oppfordre en ny generasjon hundesledekjørere til å ta opp tøylene er noe vi støtter og stiller oss bak, sier Per Aronsen, styreleder i Finnmarksløpet.

Han ser store muligheter for å løfte sporten med nysatsingen.

– Finnmarksløpet skal fortsatt være et løp for bredden, men med den profesjonaliseringen hundesporten har vært igjennom de siste årene er dette et naturlig steg. Vi håper at team Qrill Pet kan motivere og bane vei for etablering av flere lag, på ulike nivåer slik at sporten totalt sett styrkes, avslutter han.

Satser på mer TV

Aker BioMarine har over flere år investert i hundesporten og gjennomført pilotsamarbeid med Thomas Wærner og Joar Ulsom. Nå har selskapet en visjon om å bygge en internasjonal TV-plattform. Der ser et stort potensial for å synliggjøre sporten ytterligere.

Sesongens første løp for profflaget er Mush Synnfjell 4. - 6. januar 2019. Iditarod Trail Sled Dog Race har start tidlig i mars og går fra Anchorage til Nome i Alaska.

Finnmarksløpet starter hvert år lørdag i uke 10.