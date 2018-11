På sykkeltur i kjent natur

nyheter

Demensforeningen i Loppa overrakte sist fredag en såkalt «motiview»-sykkel til beboerne ved sykehjemmet i Øksfjord. Det var beboer Hildur Jensen opprinnelig fra Bergsfjord som på vegne av beboerne åpnet gaven, og tok den i mot fra leder Ragnhild Martinsen. Det var også Hildur som fikk prøve sykkelen først.

Loppa kommune hadde ordnet til fest med kaffe og kaker og de ansatte ved sykehjemmet stilte opp for å bistå under overrekkelsen av gaven.

Mange bidragsytere

– Den har vi klart å sakffe til veie fordi vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen. I tillegg har vi arrangert lotteri, sier foreningsleder Martinsen.

Hun forteller at foreningen har samlet inn penger til denne spesielle sykkelen i et par år nå – og er glade for å endelig kunne gi bort gaven.

– Vi er en liten forening som består av Mai Johansen som kasserer, Borgny Wilhelmsen, Vigids Johansen, Hege Martinsen og meg. Vi arrangerer kafe hver 14. dag og avholder to årlige fester, solfesten og grillfesten. Alle inntektene våre har vi samlet sammen til innkjøp av denne sykkelen, som har innlagt filmer fra kommunen. Slik kan den som sykler på sykkelen se veier og hus slik de er i virkeligheten. Man får følelsen av å sykle på barndommens stier, sier Martinsen.

Hun forteller at det er planlagt å få filmet en rekke andre steder i kommunen også, når det bare blir vår og sommer igjen. Dette slik at eldre fra Bergsfjord, Nuvsvåg, Sør-Tverrfjord eller Sandland også skal kjenne seg igjen når de setter seg på sykkelen.

Stor velvilje

– Da vi skulle starte opp lotteriet for å skaffe disse pengene tok vi turen inn til Alta - og snakk om mottakelse! Foruten at pårørende har gitt pengegaver pluss pengene fra Sparebankstiftelsen så var det en enormt positiv respons fra næringslivet. Først fra de som driver virksomheter i Øksfjord, men også fra Alta. Vi er dem alle sammen stor takk skyldig og jeg må si det at da vi satte oss i bilen og dro hjem etter å ha vært og bedt om støtte til lotteriet vårt hos de næringsdrivende i Alta, da følte jeg meg skikkelig lykkelig, sier Martinsen.

Han legger til at også Nasjonalforeningen for Folkehelsen har bidratt til sykkelen - som har en prislapp rundt 150.000 kroner.

– Jeg er som pårørende hver dag innom sykehjemmet og jeg kan skrive under på at sykkelen er populær. Den er i bruk hele tiden. Beboerne deltar nå i en slags konkurranse for sykehjem, så syklingen loggføres på behørig vis, sier demensforeningslederen.