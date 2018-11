Her kommer bommene

nyheter

Statens vegvesen har klart sitt forslag til satser og plassering av bomstasjoner på innfartsåren til Hammerfest.

Første fase av utbyggingen omfatter utbedring av strekningen Akkarfjord – Saragammen, inkludert ny tunnel mellom Saragammen og Rypefjord, og utbedring av veien gjennom Rypefjord til Jansvannet. Salentunnelen og øvrige tiltak i Hammerfest sentrum kommer i en egen pakke.

Ordinær sats for passering er 18 kroner, med bombrikke gis det rabatt på 20 prosent. Vegvesenet opplyser at det kreves ikke bompenger av kollektivtrafikk, forflytningshemmede, utrykningskjøretøy eller fra biler i begravelsesfølge. Bombrikken er også gratis mot et depositum på 200 kroner som fås tilbake hvis bilen selges og brikken blir returnert.