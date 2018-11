Møtes om nettvett

nyheter

Dette er noen av uttrykkene som pryder en plakat til kveldens møte om krenkelser på sosiale medier. Uttrykkene er ikke de groveste som er avbildet, men heller ikke spesielt milde. Høgtun skole, helsesøster, politiet og konfliktrådet vil være tilstede under møtet, der språkbruken og krenkelser på nettet er tema.

Informasjonsmøtet finner stede på Øksfjord samfunnshus i kveld og fokuserer på nulltoleranse mot mobbing, også i språket. På plakaten heter det at foreldre og lærere har et stort ansvar for å være gode forbilder og gi god opplæring i hvordan man skal oppføre seg mot hverandre, også i det komplekse og uoversiktlige digitale samfunnet.

– Det er voksnes ansvar å gripe inn når barn bruker ord, bilder og uttrykk som krenker andre, heter det i invitasjonen.