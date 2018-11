Kronprinsen gjester Porsanger

nyheter

12. desember reiser Kronprins Haakon til Lakselv, fremgår det av en pressemelding fra Fylkesmannen i Finnmark.

Formålet er å besøke Bærtua barnehage for å høre om prosjektet «Kvensk språkreir».

– Barnehagen har en samisk avdeling og etablerte i høst en kvensk avdeling. Barnehagen er sammen med Kvensk Institutt, vertskap for kvensk språkreir for to andre barnehager i kommunen. 28 barn deltar i kvensk språkreir, skriver fylkesmannen på sine hjemmesider.

Det blir omvisning og møter mellom smårollinger, foreldre, ansatte og andre ressurspersoner, som skal dele av sine erfaringer.

Det er videre lagt opp til at kronprinsen skal møte elevene på Lakselv videregående skole.

– Kronprinsen møter elever og lærere fra Lakselv videregående, ungdomsrådet og elever fra ungdomsskolen i kantina på Lakselv videregående skole. Kronprinsen får blant annet høre om skolen, ungdomsrådets arbeid og får en orientering om folkehelseprosjektet Ungdom i Fokus, som er i en innledende fase.

Besøket avsluttes med en omvisning på Antikstore og ved Juga Mikrobryggeri.

Her skal han også møte andre gründere fra Finnmark: