Inviterer til overnatting i Nordlyskatedralen

Derfor inviterer de alle tiåringer i Alta, til en adventsnatt i Nordlyskatedralen.

Første søndag i advent

– Dette er for å markere overgangen til første søndag i advent, og starten på kirkeåret. Det blir som en slags nyttårsfeiring, forteller Berit Michaelsen, menighetspedagog i Alta menighet.

– Vi skal ha en kveldssamling med fortellinger der vi demper alle lysene i kirka og tenner stearinlys, før vi krabber oppi soveposen. Barna skal også være med på å forme og lage gudstjenesten, som vi skal holde dagen etter klokken 11:00, sier hun.

I tillegg til en ordentlig "sleepover" i kirkerommet, blir det en del ulike aktiviteter på ettermiddagen.

– Vi skal også snakke om jula og adventstiden, lage glassmaleri og adventslys, som barna får med seg hjem. Det blir en del lek ute rundt kirka, også skal vi utforske kirkerommet. På kvelden har vi en samling der vi tenner lys, før vi krabber oppi soveposen. Vi spiser selvfølgelig masse god mat og kommer til å bestille pizza, sier hun.

En spesiell opplevelse

Michaelsen forteller at det er mulig å sove hjemme, for de som måtte ønske det.

– Det er litt annerledes å sove i et kirkerom, men det er mulig å sove hjemme hvis noe synes det er litt skummelt. Da kan man være med på opplegget på lørdagen, og komme tilbake søndag morgen.

– Søndag har vi en felles frokost og tenner adventslys før vi går i gang med gudstjenesten. Vi avslutter det hele med ordentlig kirkesaft, boller og bakst, sier Michalsen.

Omvendt adventskalender

Hun forteller at kirka skal være et sted der alle kan føle seg hjemme, og Lys våken handler om å være lys våken for det som skjer rundt oss.

– Adventstiden er en tid der vi forbereder julen, og vi ønsker å sette fokus på noe vi kaller for omvendt adventskalender. Det betyr at man får en utfordring om å gjøre noe for andre, i løpet av adventstiden. Vi har fokus på at vi skal være lys våken for hverandre, oss selv og for gud, forteller hun.

– Veldig mange har en adventskalender med pakker, men dette handler om å gjøre noe for andre. Det kan være alt i fra å ta en telefon til bestemor, til å ta ut av oppvaskmaskinen, eller gi noen en klem. Det trenger ikke å være ting som er så veldig vanskelig, men det handler om å vise omsorg for hverandre, sier hun.

Arrangementet foregår fra 1-2 desember og starter 16:30.