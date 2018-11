Offentlig sektor henger etter – politiet er dårligst

nyheter

Norske offentlige virksomheter presterer dårligere digitalt enn privat næringsliv, viser en ny norsk studie fra konsulentselskapet BearingPoint.

Best blant de offentlige er Norsk Tipping. Dårligst ut kommer Politiet.

Studien «Digital Leaders in Norway» kartlegger digital kundeopplevelse for 86 norske selskaper, deriblant 11 offentlige. Resultatene viser at norske selskaper ligger et stykke bak resten av Europa når det gjelder digital modenhet. Dårligst stilt er det imidlertid i det offentlige.

ꟷ Det er en reell bekymring at private selskaper utkonkurrerer offentlige organisasjoner på digital kundeservice. Brukerne av private og offentlige tjenester er i all hovedsak de samme, og det er ingen grunn til at de skulle ha ulike forventninger og behov avhengig av hvem leverandøren er, sier strategi- og digitalsjef i BearingPoint, Trygve Wiese-Haugland.

Blant de offentlige virksomhetene som er undersøkt er de fire på topp konkurranseutsatte virksomheter.

ꟷ Vår erfaring er at digital utvikling drives av kunde- og brukerfokus. Når vi ser avstanden mellom privat og offentlig sektor, og i tillegg at det er virksomheter med konkurranseutsatte tjenester som presterer best i det offentlige, er det grunn til å stille spørsmål om det offentlige har nok fokus på behovet til de som bruker tjenestene, sier Wiese-Haugland.

Politiet lengst bak

I gjennomsnitt oppnår offentlig sektor så vidt over scoren «tilfredsstillende» i studien. Best er Norsk Tipping, på bunnen finner vi Politiet.

ꟷ Skal vi tro Politiets egne uttalelser, har de som mål å tilby gode digitale tjenester til befolkningen. Dessverre synes det å være mye som gjenstår før Politiet innfrir ønsket om å møte brukerne på en god måte digitalt, sier Wiese-Haugland.

Mens store deler av næringslivet og det offentlige synes å slite, synes Telenor å ha knekt den digitale koden. De avanserer fra tredjeplass i fjor til førsteplass i år. Innen digital markedsføring er de oppe på andreplass.

ꟷ Det er mye å lære av Telenor både for privat og offentlig sektor. Telenor synes å ha en solid strategisk tilnærming til det digitale. Strategien bunner i en god forståelse av kundenes behov, og en sterk tro på at det digitale bidrar til å forenkle hverdagen for både kundene og Telenor selv, avslutter Wiese-Haugland.

Resultater i offentlig sektor

I prosent: