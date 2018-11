– De har ikke skjønt alvoret

nyheter

– Tilsynsrapporten er helt i tråd med de faglige innspillene som er gitt til ledelsen i Loppa kommune, samtidig som man ikke har tatt inn over seg alvoret i situasjonen, sier Røsbø til Altaposten, som beklager at anmodningen om tilsyn i vinter ble avvist av fylkeslegen. Da kunne man på et langt tidligere tidspunkt kartlagt strukturelle utfordringer og kommet igang med en prosess, spesielt i forhold til sykehjemmet.

– Når fagmiljøet påpeker feil og mangler, er det essensielt at det følges opp og at man gjør sitt ytterste for å synliggjøre i stedet for å skjønnmale situajonen. Ønsket vårt har vært å ivareta kvaliteten i tjenestene, sier Røsbø, som nå frykter at legetjenestene som er bygget opp over de tre siste årene, forsvinner.

De siste årene har Loppa nemlig hatt full legedekning og null fravær, i tillegg til at kommuneoverlege Ballo og Røsbø har den nødvendige veileder-kompetansen for å følge opp turnusleger. Dette må være på plass for at legekontoret kan være godkjent turnusplass. I legetjenesten har Loppa en lege i 100 prosent, en i 60 prosent, samt en turnuslege. Det er en kabal som kan bli forstyrret fra 1. april.

– Det har dessverre endt med tillitsbrist. Jeg har et veldig nært forhold til Loppa. Her har jeg familie og venner, og det er her jeg har mye av min fritid. men jeg kan ikke kompromisse i forhold til kvalitet og trygghet. Det er veldig mange flinke fagfolk som gjør en god jobb i helsevesenet i Loppa, men de er også avhengig av at organiseringen er på plass. Enkeltindivider skaper ikke gode helsetjenester uten god ledelse, sier han, og tilføyer:

– Jeg føler jeg har ofret mye for Loppa, i så stor grad at jeg ikke har fullført min spesialistutdanning i allmenmedisin. Det skulle jeg egentlig ha gjort for fem år siden, men jeg brenner for at Loppa skal ha et godt helsetilbud. Nå velger jeg å fullføre spesialistløpet, noe som krever sykehuspraksis ett år. Jeg har derfor sendt en formell henvendelse til Finnmarkssykehuset om dette, sier Røsbø