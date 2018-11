Sammen om å vise fremtidens kraftbehov i Øst-Finnmark

nyheter

Fredag var det innspillkonferanse på fylkeshuset i Vadsø. Tema var hvordan man kan få bygget en 420 kV linje i Øst-Finnmark. Blant deltagere var Statnett, Varangerkraft, Fylkesmannen i Finnmark, ordførere, rådmenn, representanter for næringslivet i hele Øst-Finnmark og Finnmark fylkeskommunes ledelse.

Målet med konferansen var å kartlegge mindre og mellomstore prosjekter med kraftbehov i regionen. Alle kommunene i Øst-Finnmark var invitert til konferansen for å komme med innspill til saken, som skal opp i Finnmark fylkesting i desember. Flere næringsaktører presenterte også sine egne prosjekter og planer.

Hovedbudskapet var at linja som utgjør sentralnettet som knytter Øst-Finnmark til Norge og verden for øvrig og sørger for nødvendig kraft inn til regionen, må konsesjonssøkes og bygges.

Ingen løfter

Statnett kom ikke med noen løfter om utbygging, men takket for alle innspill. Gunnar Løvaas fra Statnett uttrykte også at det hadde kommet mange nye momenter på bordet. Konklusjonen vil komme i løpet av første kvartal neste år. Løvaas fra Statnett sa også at han har tro på at de vil finne en god løsning for alle parter.

Dette skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.