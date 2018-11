Mann av huse for å se Altas «storstue»

nyheter

– Jeg er spent på utviklinga til handelsnæringen, og tror at Alta har fått et ekstra ben å stå på, sa ordfører Eva Nielsen i åpningstalen.

Senteret flyttet handelssentrum

Alta storsenter åpnet med 35 butikker, og tre år senere ryddet en mindre utvidelse også plass til fem butikker til, Vinmonopolet og Alta zoo inkludert.

– Alta storsenter ble til etter at man bygde sammen Wæraas-gården, Bohus-gården og Fakt-gården, forteller Frode Wilhelmsen som har vært senterleder helt fra starten. De tre gårdene utgjorde omlag 10.000 kvadratmeter, og underetasjen i Fakt-gården ble i 2008 utgravd for å gjøre plass til en del av det nye parkeringshuset.

– Jeg er jo fra Porsanger, og tidligere var det ingen som nevnte Alta når noen sa at de skulle på bytur. De dro til Hammerfest. Der hadde de pol og motebutikker. Nå føler jeg vi har klart å flytte handelssentrum i Vest-Finnmark til Alta.

Suksesshistorie

Wilhelmsen hevder han langt fra er lei av å prosjektere utbygginger.

– Hver utvidelse har vært en viktig milepæl. Da vi åpnet Amfi Alta høsten 2009, med ny etasje og 25.000 kvadratmeter, hadde vi et langsiktig mål om å klare 650 millioner kroner i omsetning innen tre år. I 2017 rundet Amfi Alta en omsetning på 873 millioner. Jeg vil si at senteret fra oppstarten til nå har vært en suksesshistorie, sier senterlederen.

Siden Amfi åpnet, har senteret huset mellom 65 og 70 butikker.

– Vi la ned noen butikker, og økte arealene for andre butikker, etter ønske om mer plass. Da Alta storsenter ble åpnet i 2000, var det gigasvært i Alta-sammenheng. Tanken den gangen, som har modnet seg ytterligere senere, er at om vi bare har godt nok utvalg, så trekker vi folk fra omlandet til Alta, forklarer Wilhelmsen.

Ikke gitt opp ny utvidelse

I vår skulle 225-millionersutvidelsen av Amfi med 14.000 nye kvadratmeter butikklokaler med parkeringskjeller vært i gang. Men alt har stoppet opp. Kontrakt med sport- og friluftskjempen XXL var allerede signert.

– Nå er vi mer i «vent og se-modus». Vi og Olav Thon-gruppem har vært i mange møter med Alta kommune, men kanskje vi kommer frem til en omforent løsning når tiden er moden for det. Foreløpig har vi ikke funnet en løsning vi kan tro på, sier Wilhelmsen.

Stridens kjerne omhandler at Alta kommune ønsker at to varemottak skal legges ut mot gata Hesteskoen, pluss at de ønsker at det skal anlegges en park fremfor parkeringsplasser i den samme hesteskoen.

Utviklingsdirektør i Olav Thon-gruppen, Jarl Torske, har tidligere uttalt til Altaposten at spesielt det som omhandler varemottakene vil medføre trafikkaos i området.

– Vi har lagt prosjektet på is. Det er ikke skrinlagt, men vi venter på løsninger som gjør prosjektet lønnsomt. Sjefen sjøl, Olav Thon, har sett på prosjektet og enig i at vi avventer, sa Torske til Altaposten.

I kommunestyret sist mandag vedtok flertallet at de skulle igangsette en ny prosess for å se på muligheten.

Trenger nye konsepter

Fornying er et begrep som er god butikk for senteret.

– Litt satt på spissen, kan det være lurt å ha fokus på utvikling for å unngå avvikling. Vi må alltid lete etter nye trekkplaster for publikum. Nye varegrupper, og kanskje til og med en opplevelsesbasert «butikk», kan være det vi mangler for å trekke enda flere til senteret. Faren ved at utviklingen stopper opp, er at vi vil tape terreng mot Tromsø og netthandelen, advarer han.

– Alta er fortsatt attraktiv og mange tar kontakt for å få etablert seg her. Og vi må ikke glemme at byen har utviklet seg mye. Da Alta storsenter åpnet hadde vi verken gågate, Nordlysbadet eller Nordlyskatedralen i sentrum, påpeker Frode Wilhelmsen.