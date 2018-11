– Hva skal til for å få flere kvinner inn i politikken?

nyheter

Selv om kun en fjerdedel av plassene ble fylt opp, er Rut Olsen (kommunestyremedlem) og Laila Pedersen (nestleder i Alta FrP) mer enn fornøyde med oppmøtet til deres første kvinnekonferanse som ble avholdt onsdag.

Psykolog John Petter Fagerhaug og FrP-rådgiver i Helse og omsorgsfraksjonen, Grethe Reinhardsten, var på plass for å snakke om temaet. Både arrangøren og de oppmøtte var alle enige om at de fikk lære både om seg selv og om kvinner i politikken.

– Vi ser at det er veldig mange menn som deltar i den offentlige debatten. Se for eksempel på de som sitter på stortinget. Derfor er det er viktig å informere kvinnene om de myke verdiene som helse og velferd også, slik at flere kan engasjere seg i politikken, mener Pedersen og skyter inn:

– Det var veldig lærerikt og artig. Vi fikk møte folk man vanligvis ikke er i kontakt med og vi kunne dele erfaringene oss kvinner mellom.

– Hva tror du skal til for at flere kvinner skal komme inn i politikken?

– Det må starte med det enkle. Kanskje bare en samtale over telefon kan vekke interessen. Det å møte på rådhuset til et styremøte kan være skummelt, så temakvelder med kaffe og noe i bite i er et sted å starte, svarer nestlederen.

Kommer gjerne flere ganger

En av de som fikk tent gnisten under møtet, var Merete Hammari Haddal. For henne var det hennes samfunnsengasjement som trakk henne til Thon Alta en onsdag ettermiddag.

– Det er viktig at den feminine og omsorgsfulle kraften, det å ta vare på hverandre og ville andre godt kommer inn i politikken. Når man inviterer damer, vet jeg at det blir flere likesinnede. Selv om mine verdier ikke passer inn i ett enkelt parti ønsker jeg å være aktiv og samarbeide uansett. Jeg ønsker en åpenhet og raushet i politikken. Med min stemme kan jeg være med på å skape dialog.

Er det én ting hun vil trekke frem, så er det psykolog John Petter Fagerhaug.

– Han var flink til å trekke frem positivitet. Jeg er så glad for at noen setter det på dagsorden og viser at man må gå inn i seg selv for å få kontroll på negativitet. Vi vil gjene være positive, men den politiske debatten kan føles negativ, og det tapper en for energi. Etter møtet er jeg sikker på at vi alle sammen er enige om at vi skal ha det godt og være med på å gjøre en forskjell i verden, sier Merete Hammari Haddal.

– Vi trenger flere kvinner i politikken Derfor skal FrP finne ut av hva kvinner er opptatt av i hverdagen.

– Man kan hvis man vil

– Litt av det jeg har gitt de i kveld er å gi de oppmøtte en del ideer som gjør at man setter hjernen i sving. Slik kan man begynne å jobbe med hva som skal til for å få noe til. Verktøyene er enkle: Det ene er måten man tenker på og hvordan tanker kan stoppe deg, starte eller gi resultater. Det andre er hvordan man bruker og vurderer disse resultatene. Ved å justere oppfattelsen, kan man få til hva man vil i alle mulige sammenhenger, mener Fagerhaug.

– Hvorfor er det slik at det er menn som stikker frem i den offentlige debatten?

– Vanskelig å si, men vi er nok fortsatt påvirket av lærte kulturer og rollefordelinger. Det kan påvirke veldig, veldig mye. Dilemmaet i dag er at folk ikke er bevisste på å forske på forskjellen på det feminine og maskuline. Vi er langt, langt etter det å forstå hvordan kvinner og menn er og hvordan de kan spille på lag. Er man åpen for å respektere forskjellene og bruke de, vil det også åpne flere muligheter.

Konferansen mener han bare er bare en start forå få i gang en prosess, refleksjoner og diskusjoner.

– At de har samlet en 10-12 stykker er en suksess – ikke en fiasko. Bare den tanken vil sette i gang positive tanker som virker og ikke stopper deg, avslutter han med.