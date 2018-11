Vil tausheten til livs

nyheter

Med det utgangspunktet arrangerer Sametinget i samarbeid med Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) et møte som tematiserer vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Møtet skal få til en god diskusjon for å bekjempe hindringene for at samiske voldsutsatte skal få de samme rettighetene som resten av befolkningen.

– Møtet streames så folk kan få følge det via nett, sier rådgiver Siv Eli Vuolab i Sametinget.

Undersøkelser viser at opptil 49 prosent av samiske kvinner i Norge har vært utsatt for vold eller overgrep og at svikt i systemene kan føre til at de ikke får den hjelpen de trenger.

Hvordan styrke innsatsen for å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep mot den samiske voldsutsatte?

Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer for femte år på rad kampanjen «Taushet tar liv» for å bidra til å forebygge vold i nære relasjoner og partnerdrap. I år fokuserer kampanjen spesielt på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Knut Morten Johansen deltar, sammen med en rekke andre aktører som vil holde innlegg om temaet. Blant dem finner vi likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og Tove Smaadahl, daglig leder ved Krisesentersekretariatet. Også Norges institusjon for menneskerettigheter, Finnmark politidistrikt, Indre Finnmark familievernkontor, Sametingsrådet og Karasjok kommune vil delta.

– Vi tror at det vil bli mange gode diskusjoner under møtet, skriver rådgiver Siv Eli Vuolab i en pressemelding.

Sametinget vil også streame møtet, som foregår mandag 26. november.