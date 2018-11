Vi spiser lite grønnsaker

nyheter

Vi spiser mindre grønnsaker enn britene. Det kan opplysningskontoret for frukt og grønt fastslå.

Bare én av fire nordmenn spiser anbefalt mengde frukt og grønt i løpet av en dag. Til sammenlikning får nærmere halvparten av britene i seg «5 om dagen». Den norske matpakken må bli grønnere.

En fersk undersøkelse gjennomført på vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt viser at nordmenn har et langt lavere inntak av frukt og grønnsaker enn europeiske land som Storbritannia, Spania og Frankrike.



– Frukt og grønnsaker er viktig for folkehelsen. Nordmenn lever generelt et aktivt og sunt liv, men vi ser at det er potensiale for å øke det daglige inntaket av frukt og grønnsaker, sier kommunikasjonssjef i Opplysningskontoret for frukt og grønt, Gerd Byermoen.

Tre av fem spiser matpakke

Det er særlig det norske lunsjmåltidet, og da matpakken, som bidrar til at vi ikke spiser like mye frukt og grønnsaker som innbyggerne i andre europeiske land. I Norge spiser tre av fem nordmenn, over 1,6 millioner nordmenn, matpakke på jobb. Dybdestudien blant norske innbyggere viser at respondentene som kjøper lunsj i kantine får i seg mer frukt og grønt i løpet av en dag, sammenlignet med dem som spiser matpakke.

- Den tradisjonelle matpakken er en viktig del av nordmenns matinntak. Da er det bekymringsfullt at den samtidig er en av årsakene til at vi ikke får i oss anbefalt mengde frukt og grønt. Vår erfaring er at den tradisjonelle matpakken ofte blir en blek kopi av salatbaren som mange kantiner kan tilby, sier Byermoen.

Fargerik lunsjmat

Norske og internasjonale helsemyndigheter anbefaler et minimum daglig inntak av frukt og grønnsaker på fem porsjoner per dag. Dette inntaket kan forebygge kreft, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, overvekt og diabetes.



De fleste kjenner godt til «5 om dagen»-begrepet, men for få viser det i praksis i hverdagen. I dag spiser nordmenn i snitt 3,4 porsjoner frukt eller grønnsaker per dag. Gerd Byermoen mener det er små, men viktige, grep som skal til for å nå målet om anbefalt mengde daglig frukt og grønt.

– Vi etterlyser ikke matpakker med grønnsaker presentert som kunstverk. Men vi ser et betydelig potensial til å gi lunsjmåltidet et hint av mer farge, for eksempel i form av en grønn salat og en gulrot, sier Byermoen.