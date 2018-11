nyheter

Det er justisdepartementet har bestemt at halvparten av alle passkontorene i landet skal nedlegges etter at Norge har fått internasjonal kritikk for sviktende sikkerhet, melder NRK.

141 passkontorer skal krympes til 77.

I Finnmark betyr det at seks passkontorer forsvinner, nemlig Båtsfjord, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Nordkapp og Måsøy.

Ifølge departementet betyr dette at Alta, Hammerfest, Kirkenesm Porsanger, Tana og Vadsø beholdes.